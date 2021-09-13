Hamdi Yılmaz: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, geçen yılki takımlarında oynayan 4 as oyuncusunun başka takımlara transfer olduğunu hatırlattı.

Yeni bir takım oluşturduklarını ve bu adaptasyonu oyuncuların oynayarak gidereceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti.

"Samsunspor karşısında ilk yarının ilk 20 dakikasında 3 tane önemli pozisyon yakaladık. İlk yarı topa sahip olan takım da bizdik. İkinci yarıya 1-0 mağlup başlamanın dezavantajla girdik. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Samsunspor’un da pozisyonları vardı ve ikinci golü yedik. Bugün sahadan puansız ayrıldık. Samsunspor'u tebrik ediyorum." (AA)