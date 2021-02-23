TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, iyi pas yaptıklarını, iyi oynadıklarını ancak son dokunuşları iyi yapamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda ise hakimiyetlerinde olan bir maçı gol atarak süsleyemediklerini dile getiren Yılmaz, "Bu da puanı iki takıma pay etmiş oldu. Futbolcularım iyi oynadı ama kaybettiğimiz iki puan var. Geçen haftayı da iki takım puansız kapatmıştı. Bundan sonra Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacak ve karşılaşmaları kendi lehimize çevirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.