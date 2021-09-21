TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, en az 1 puan için geldikleri Balıkesir’den puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıda kaçırdıkları penaltının oyunun kaderini değiştirdiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şayet penaltıyı atmış olsaydık oyunun bu duruma gelmesi mümkün olmazdı. İkinci yarı aynı baskıyı kurduk golü bulduk daha önceki yakalamış olduğumuz topları da içeriye sokmakta zorlandık. Olmadı bir top daha geldi. İki top geldi ikisi de gol oldu. Bu sahadan en azından 1 puanla ayrılmamız gerekirken puansız ayrılıyoruz. Üzgünüz, bundan sonraki maçlarımıza çalışarak daha iyi bir şekilde devam edeceğiz." (AA)



