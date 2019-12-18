Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turda veda eden TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü’nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Elimizle turu Malatyaspor’a hediye ettik." dedi. Aktepe Stadı’nda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 3-1 kaybettikleri maçın rövanşında 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlattı.

"Bugün Malatyaspor’dan çok daha iyi bir futbol oynadık." diyen Yılmaz, "Futbolcularımı kutluyorum. Turu atlayacak skoru da yakaladık ancak gol yapabileceğimiz bir pozisyonda topu kaptırdık ve gol yedik. Daha sonra hatalı geri pas sonrası ikinci golü kalemizde gördük. Oynadığımız futbolun karşılığı bu değil. Elimizle turu Malatyaspor’a hediye ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, rakip takım teknik direktörlerinin Aktepe Stadı’nın suni çim olan zeminiyle ilgili serzenişlerde bulunduğunu dile getirerek, "Burası FIFA tarafından sertifikalı bir stat. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da senede iki kez denetleniyor. Galatasaray da burada oynadı, şikayette bulunmadı. Kötü sonuçların alındığı bir yerde zemini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Burası futbol oynamaya elverişli, burada futbol oynamaya devam edeceğiz. Bugün oynadığımız oyuna herhangi bir gölge düşürülmesin." şeklinde görüş belirtti.