Hamdi Yılmaz: Bütün gayretimiz Play-Off’un içinde kalmak

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Play-Off iddiasını sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, sahaya üç puan için çıktıklarını belirtti.

Kaçırdıkları penaltının kendilerini demoralize etmediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her iki yarıda da oyunun hakimi bizdik. Topun daha fazla bizde kalmasını istedik. Bu oyun düzenimizdeki ve sistemimizdeki saha içi mücadelesi bize bugün 3 puanı getirdi. Kalan maçlarımızı kazanır önümüzdeki takım da puan kaybederse Play-Off’a kalmış olacağız. Bizim de bütün gayretimiz Play-Off’un içinde kalmak. O nedenle bugün özveriyle oynayan futbolcularımı kutluyorum. İnşallah hayırlısı olur."