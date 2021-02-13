Hamdi Yılmaz: Biz bir sistem takımıyız

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Altay'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi bir futbol ortaya koyduklarını ve yakaladıkları fırsatları gole çevirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir sistem takımıyız. İlk 6 sıranın içinde kalmak için iyi futbolun yanında neticeye varan futbol oynamak için sahaya çıkıyoruz. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz, hücumda hareketli olduğumuz takdirde her maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tabii ki daha uzun bir lig var. Bundan sonra Altay’a da başarılar diliyorum. Bu galibiyette emeği geçen hocalarıma ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı hisleri paylaşmış oluruz."