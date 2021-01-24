Hamdi Yılmaz: 90 dakika boyunca oyunun hakimi bizdik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, "Öncelikle ikinci yarı için tüm takımlara başarılar diliyorum. Bugün bizim için çok önemliydi. İyi başlamak istiyorduk. İlk dakikada bulduğumuz golle de öne geçtik. Bu bizim için avantajdı. Ondan sonra da oyunu hiç bırakmadık. İlk yarıda en az 3 tane net gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı başladığında da bunu koruma çabasından ziyade devamlı pozisyon ve gol aradık. Oyunun 90 dakika boyunca hakimi bizdik. Devre arasıdaki çalışmalarımızda oyunlarımızı sistem aynı olduğu için oyun anlamında gelişme sağladık. İkinci yarıda da 2. golü bulduktan sonra daha rahat bir pas ortamına girdik. Bu galibiyeti devam ettirip üst sıralarda inmemek üzere bu sene inşallah ilk 6’nın içinde olma gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta Ankaraspor’la daha sonraki maçlarda da dediğim gibi 3 puanı kovalayan, 3 puanı hedefleyen takımların başında geliyoruz. İnşallah ikinci yarı istediğimiz sonuçları alır istediğimiz yerde ligi bitirme şansına sahip oluruz" ifadelerine yer verdi.

İHA