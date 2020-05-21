Hamam otu, Osmanlı döneminden beri kadınlar tarafından çok rağbet görüyor. Özellikle istenmeyen tüyleri dökme özelliği sayesinde kadınlar için doğal ve organik tüy dökücüdür. Hamam otu, toz ve yağ şeklinde aktarlarda satılıyor. Toz hali, tıpkı bir tüy dökücü krem etkisi gösteriyor. Yağı ise hâlihazırda dökülmüş olan tüylerinizin yeniden çıkmasını geciktirmek için kullanabiliyorsunuz.

Hamam otu nedir?

Hamam otu bitkisi başta Kahramanmaraş ili olmak üzere birçok yerde yetişen otsu bir bitkidir. Diğer adı zındık otudur. Bu tabir Osmanlı tarafından verilmiştir. Çünkü bitki As2S3 (arsenik trisülfür) yapısına sahiptir. Yani yapısında doğanın en güçlü zehri arsenik ile en kötü kokusu olan kükürdü barındırıyor. Bu nedenle bu bitki şifalı yapısına rağmen zehirli bitkiler sınıfında yer alıyor.

Hamam otu Tunus, Fas ve Cezayir ülkelerinde kadınlar ve erkekler tarafından etkin şekilde kullanılıyor. Türkiye’de ise özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor. Jilet veya kimyasal kremler yerine doğal ve organik olan bu ot tercih ediliyor. Aynı zamanda ekonomik olması da bir diğer tercih sebebidir.

Hamam otunun faydaları nelerdir?

Hamam otunun tek bir faydası bulunuyor. O da vücutta istenmeyen tüylerin dökülmesini ve tekrar çıkmamasını sağlamaktır. Hamam otu ve yağı bir nevi ağda ve epilasyon aleti görevini görüyor. Bu aletlerin verdiği acıyı, bu ot sayesinde yaşamıyorsunuz.

Ağda ve aletler tüylerin tekrar çıkmasını önleyemiyorlar. Daha ziyade kalın çıkmalarına yol açıyorlar. Ayrıca tüyleri veya kılları alırken kırabiliyorlar. Hamam otu tozuyla böyle bir durum yaşamıyorsunuz.

Hamam otu yağı ile tüylerinizin tekrar çıkmasını önlemiş oluyorsunuz. Cildinizde doğal ve organik bitki karışımı kullandığınız için alerjik bir durum, kesik veya kızarma yaşamıyorsunuz. Hamam otu cildinizi besleyerek, ferahlık hissi veriyor.

Hamam otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Hamam otunu toz ve yağ halinde bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Hem tozu hem de yağı birlikte almanız tavsiye ediliyor. Çünkü tozu krem haline getirip, istenen bölgeye sürüp, tüylerin dökülmesini sağlıyorsunuz. Aynı bölgede tekrar tüy, kıl çıkmasını istemiyorsanız, yağla beslemeniz gerekiyor.

Hamam otu, yüzyıllardır tüy dökücü özelliği sayesinde, istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılıyor. Bunun dışında bilinen bir faydası bulunmuyor. Vajinal bölge de dâhil, kol, bacak, göğüs, sırt gibi bölgelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yüz bölgesi çok hassas olduğu için bu bölgeye uygulamanız tavsiye edilmiyor.

Hamam otunu nasıl kullanılır?

Uygulanacak bölgeye göre hamam otu tozunu bir kâseye koyup, suyla krem haline getiriyorsunuz. Bir spatula yardımıyla istenmeyen tüylerin üzerine katman oluşturacak şekilde sürüyorsunuz. Kremin etkisini göstermesi için 3-4 dakika bekliyorsunuz.

Beş dakikanın sonunda, ince bir bez yardımıyla hafif bastırarak, derinin üstünde sürtüyorsunuz. Bir lif yardımıyla ister yıkayarak ister silerek bölgeyi tamamen kremden arındırın.

Hamam otu tozuyla veya başka bir işlemle istenmeyen tüyleri temizlediğiniz bölgeye hamam otu yağını sürebilirsiniz. Düzenli kullanımda tüy çıkmasını seyrekleştirip, daha sonra çıkmasını önlüyor. İstenen bölgeye çok az miktarda (miktarı bölgenin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz) yağ damlatıyorsunuz. Ortalama 5 dakika masaj yapar gibi cilde yediriyorsunuz. Bu işlemi en az 10 günde bir yapmaya dikkat etmelisiniz.

Hamam otu kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Bitki her ne kadar toz ve yağ haline getirse de içeriğinde arsenik ve kükürt barındırıyor. Bu nedenle özellikle uzun süre ciltte kalmasına izin vermeyin. Göze, ağza değdirmemeye çalışın.

Tozu veya yağı ilk defa kullanacaksanız, baldır, bacak gibi görünmeyen bölgenin çok küçük bir kısmında test edebilirsiniz. Test sonucunda en ufak bir kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık görürseniz hamam otu kullanımından vazgeçiniz.

Kremin cildinizde uzun süre kalmasına izin vermeyin. 3-4 dakika sonunda işlemi gerçekleştirip, hemen temizleyin. Bol suyla durulayın. Krem ve yağ uygulamasını dar ve kapalı alanlarda yapmayın. Kükürt kokusu nedeniyle solunum sıkıntısı çekebilirsiniz. Bu nedenle daha geniş ve havadar bir ortamda işlemi uygulamalısınız.