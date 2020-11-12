Haluk Yıldırım: İlk maçın rövanşını almak istiyoruz

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, A Kadın Milli Takım Kaptanı Işıl Alben ve A Kadın Milli Takım oyuncuları Cansu Köksal ile Tilbe Şenyürek, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sırbistan ile oynanacak müsabakayı değerlendirdi.

“BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE HAZIRLANDIK”

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, “Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu olarak büyük bir titizlikle bu fanus düzenini kurduk ve çalışmalarımızı tamamladık. Organizasyonumuz boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, ve Acıbadem Sağlık Grubu’na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi Sırbistan ile çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Belgrad’da biraz da şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Evimizdeki müsabakayı kazanarak yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz. Her anlamda çok başarılı ve sağlıklı bir organizasyon olacağına, Sırbistan maçını da kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

“İLK MAÇIN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYORUZ”

A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ise, ”Tüm dünyayı etkileyen pandemiyle mücadeleden biz de etkilendik. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen Cumartesi sahada yer alacak bütün oyuncularımız tüm güçleriyle mücadele verecekler. Sırbistan iyi bir takım ve önemli silahları var. Ancak biz deplasmanda üç sayıyla kaybettiğimiz maçın rövanşını alıp FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etmek arzusundayız. Ülkemizde oynadığımız maçta gönül isterdi ki seyircilerimiz de bizimle olabilsin ve Litvanya maçına benzer, muhteşem atmosferi yaşayabilelim. Ancak takımımız; Türk insanının yürekten desteğinin bizlerle olduğunu biliyor. Umarım Cumartesi günü hepimizi mutlu edecek, avantaj yakalayacağımız bir sonuç elde ederiz” açıklamasında bulundu.

“İLK MAÇTAN DAHA FARKLI BİR MÜCADELE BİZLERİ BEKLİYOR”

A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da, “Elemelere olumlu bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Sırbistan ile ilk maçımızı o günün şartlarını düşündüğümüzde kazanmamız gerekiyordu. Ancak maç sonunda çok kritik hatalar yaptık. Evimizdeki Litvanya maçını ise muhteşem bir seyirci önünde iyi oynayarak kazandık. Sırbistan ilk maçtaki eksiklerini ve yeni devşirmesini bu maçta oynatabilecek. Biz bir jenerasyon değişiminden geçmekteyiz ve bu mücadelede Covid-19 nedeniyle üç oyuncumuzu da kullanamayacağız. Dolayısıyla ilk maçtan daha farklı bir mücadele bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Maç günü tüm eforumuzu ortaya koyarak ilk maça nazaran daha iyi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Gruptaki şansımızı devam ettirmemiz için mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gönül isterdi ki yine seyircimiz önünde, Litvanya maçındaki atmosfere benzer bir ortamda oynayabilelim. Ancak pandemi şartları maalesef buna izin vermiyor. Yine de İstanbul’da olmak bize iyi gelecektir” şeklinde konuştu.

“EKOL BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ”

A Kadın Milli Takım Kaptanı Işıl Alben ise, “Bütün dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bizleri her zaman destekleyen seyircilerimizden yoksun olarak Sırbistan maçına çıkacağız. Rakibimiz, ekol olmuş ve çok güçlü bir takım. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Takım olarak bir avantaj yakalamak istiyoruz. Sırbistan müsabakasına mutlaka kazanmak için çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“EVİMİZDE OYNAMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ”

A Kadın Milli Takım Oyuncusu Cansu Köksal da, “İlk maçı üç sayıyla kaybettiğimiz Sırbistan ile karşılaşacağız. Elemelerde bizim için en kritik maçların başında geliyor. Her ne kadar malum şartlar dolayısıyla seyircimizden yoksun olacak olsak da evimizde olacağız ve bu da bizim için bir avantaj. Çok sıkı çalıştık ve bunun karşılığını alarak Sırbistan’ı mağlup etmek istiyoruz” dedi.

“GRUPTAN MUTLAKA ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM”

A Kadın Milli Takım oyuncusu Tilbe Şenyürek ise, “Geride bıraktığımız iki eleme maçında da sahada çok iyi mücadele sergilemiştik. Sırbistan maçını deplasmanda çok az bir farkla kaybedip, ev sahipliği yaptığımız Litvanya maçını ise Mersin'deki taraftarımızın da desteğiyle farklı kazanarak avantaj elde ettik. Kalan maçlarımızda da takım olarak aynı mücadele ile gruptan mutlaka çıkacağımıza inanıyorum. Şu an içinde bulunduğumuz fanus düzeninde hijyen kuralları maksimum seviyede. Türkiye olarak şartları en iyi şekilde sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Tüm alanlar sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmış ve sürekli dezenfekte edilmekte. Tabii ki ev sahibi olmamıza rağmen seyircisiz oynayacağımız için çok üzgünüz. Ancak sağlığımızın çok daha önemli olduğu bu dönemde fanus şeklinde oynadığımız için de çok daha güvendeyiz. Sırbistan basketbolda ekol haline gelmiş bir takım. Karşımızda çok zorlu bir rakibin olacağının farkındayız. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Daha önce de çok defa karşı karşıya geldiğimiz ve tanıdığımız bir ekiple oynayacağız. Tüm enerjimizi ve hırsımızı sahada yansıtıp galibiyetle ayrılan taraf biz olmak istiyoruz” diye konuştu.

DHA