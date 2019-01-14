Haluk Şahin: “Kupada tur, Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz”

Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Trabzon'a dönen bordo-mavililerde, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Şahin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, son yılların en iyi kamp dönemlerinden birini geride bıraktıklarını söyleyerek, "Bütün futbolcular birbirleriyle kaynaştı. Kavgasız, gürültüsüz, oyuncuların birbirlerine saygı, sevgi duyduğu bir kamp dönemi oldu. Kampa getirilen genç oyuncularla ilgili teknik heyetimiz karar verecek. O da muhtemelen çarşamba günü kupada oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçından sonra netleşir. Bu oyuncuların zaten performansı iyi olduğu için A takıma dahil oldular. Son olarak teknik heyetimiz 4 oyuncu daha A takım kadrosuna kattı. Bir kadro yapılanmamız var. Bu yapılanmanın içinde hangisi olacak buna önümüzdeki günlerde teknik heyet karar verecek. Daha sonra zaten 1461 ve altyapımızda oynamaya devam edecekler. Başarılı olanlar yılsonu tekrar A takım kadrosunda kendilerini görecekler" dedi.

"TOURE VE NWAKAEME'DE SORUN YOK, SOSA BELİRSİZ"

Sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, "Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkıyor, Medipol Başakşehir maçına yetişecek gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı çekilecek, ardından duruma göre karar verilecek. Her futbolcu sahada olmak ister ama bize oyuncunun sağlığı lazım. Öncelikli olan sağlık. Önümüzde daha çok maçımız var" diye konuştu.

"OLCAY, KUCKA VE TRANSFER YASAĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan, Parma'ya transferi konusunda prensip anlaşmasına varılan Kucka'nın yanı sıra transfer yasağı konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan ve başkanımız Ahmet Ağaoğlu transfer yasağı konusuyla yakından ilgileniyor. Çarşamba günü oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçının sonrasında bu durum netlik kazanır. Olcay Şahan ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Olcay için ay sonuna kadar zamanımız var. Kucka'nın transferi konusunda da Parma ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu konu da önümüzdeki günlerde netlik kazanır."

"ONUR'A KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Haluk Şahin, 12 ayrı sezonda aralıksız Trabzonspor formasını giydikten sonra devre arası transfer döneminde sözleşmesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı alan Onur Recep Kıvrak'a, taraftarların veda töreni düzenlenmesini talep etmesiyle ilgili olarak ise, "Futbolu bırakma kararı kendi kararıdır. Trabzonspor olarak Onur'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetimde oturup konuşuruz. Onay çıkarsa neden olmasın. Onur da bize hizmet etmiş bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÜLEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Kupada turu geçmeyi, Medipol Başakşehir maçından da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Kupada iki ayaklı maçlar oynayacağız. Balıkesir iyi bir takım ama biz turu geçmek istiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ligde de bütün maçları 3 puan olarak düşünüyoruz. Medipol Başakşehir maçı da bunlardan biri. 90 dakika sonucunda gülen taraf olmak istiyoruz. Her aldığımız 3 puanın ligdeki yerimizi belli edeceği için Başakşehir karşılaşması çok önemli bir maç. Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3 puana düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yönetime de güvenmesi lazım" diyerek açıklamalarını tamamladı.

BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Bu arada Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. 16 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum; 50 TL, VIP Gold Silver; 25 TL, 1. Kategori; 10 TL, 2. Kategori; 5 TL, 3. Kategori; 5 TL ve Misafir; 5 TL.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)