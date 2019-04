Haluk Şahin: Bizim her futbolcumuz yerli

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor’da, kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, yerli yabancı oyuncu ayrımı yapılmaması gerektiğini belirterek, Evkur Yeni Malatyaspor’u da yenerek Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Bursaspor maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını belirtti.

Son haftalarda aldıkları galibiyetlere bir yenisini ekleyerek hedefleri yolunda avantaj sağladıklarını ifade eden Şahin, "Kalan 6 karşılaşmamız var. Trabzonspor, her maça kazanmak için çıkar. Son haftaya kadar en iyisi için mücadele edeceğiz." dedi.

Arkadaşlık ortamının, takım bütünlüğünün sonuçlarda önemli etken olduğunu aktaran Şahin, yerli yabancı ayrımı yapılmaması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Abdülkadir Çarşıbaşılı, Yusuf Yazıcı Çaykaralı, Uğurcan Yomralı, Batuhan Vakfıkebirli, Hüseyin Akçaabatlı, Murat Cem Düzköylü ise Ekuban Maçkalı, Nwakaeme Tonyalı, Rodallega Beşikdüzülü. Bizde her ilçeden oyuncu var, bütünlük var. Her futbolcumuz, kendini bu şehre ait hissediyor. Daha önce Alanzinho Oflu, İbrahim Yattara Sürmeneli’ydi. Tekrar o havayı yakaladık. Nasıl altyapıdaki oyuncularımız kendilerine verilen şansı iyi kullanıp bizi mahcup etmediyseler, yabancı oyuncularımız da büyük katkı sağladılar. Futbol, bir takım oyunu ve her oyuncunun inanılmaz özverisi ile zorlu dönemi geride bıraktık. Bizim her futbolcumuz yerli. Mutluluk, aile, huzurlu ortam başarıyı getiriyor. Taraftarlarımızla camiamızla bu şehir başarıyı hak ediyor."

- "Sadece bir rövanş maçı"

Haluk Şahin, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya da diğer karşılaşmalar gibi baktıklarını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Şahin, deplasmanda 5-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahalarında yapacakları karşılaşmayı sadece bir rövanş maçı olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Biz normal bir futbol karşılaşması olarak bu maça bakıyoruz. Rakibimizi yenerek Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet serimizi sürdürmek ve daha üst sıralarda kendimize yer edinmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA