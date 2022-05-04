TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, 6 maçtan 5 galibiyet alarak TFF 2. Lig'e yükselmek için Play-Off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

Adanalı sanatçı Haluk Levent ise Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ve oyuncularla bir araya geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından bu anları, "Play-Off’a çıkın, 'her türlü pastanız çayınız benden' demiştim ve çıktılar. Bazıları yaz ayında tarlada çalışan çocuklar. Bu takım sadece bir takım değil, kız çocuklarının karşılaştığı bütün zorluklara, 'Beni yıldıramazsın, ben kadınım ve buradayım' deme yöntemi" notuyla paylaştı.

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ise kızlar için destek beklediklerini söyledi.

İHA