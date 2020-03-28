Haluk Levent başlattı, futbolcular yardıma koştu

Corona virüsü pandemisi nedeniyle sıkıntılı geçen günlerde sanatçı Haluk Levent'in başlattığı yardım çağrısına futbolcular da sessiz kalmadı. "Dayanışma günleri" adı verilen bağış kampanyasına Cenk Tosun, Merih Demiral, Umut Meraş, Caner Erkin, Mehmet Topal, Orhan Ovacıklı, Mert Hakan Yandaş gibi bir çok oyuncu destek oldu.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, “Dayanışma günleri” kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, “Dayanışma Günleri” için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Umut Meraş, “Dayanışma Günleri” için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Cenk Tosun, “Dayanışma günleri” kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mehmet Topal, “Dayanışma günleri” kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Günok, “Dayanışma günleri” kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta, “Dayanışma günleri” kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Umut Nayir, “Dayanışma günleri” kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, “Dayanışma günleri” kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, “Dayanışma günleri” kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz “Dayanışma Günleri” için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, “Dayanışma Günleri” için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.











