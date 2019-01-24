Telefonla Trtspor'a bağlanan Haluk Canatar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'yle anlaşmak istiyoruz"

Dün Kulübe gittik, teşekkür ettik. 'Artık gündemden kaldıralım bu konuyu' dedim. Çok gereksiz şekilde gündem oldu çünkü... Ben 'Biz Fenerbahçe'yle görüştük, onlarla anlaşmak istiyoruz' dedim:

Bu görüşmede Serdar da yanımızdaydı. Sonra 'Biz bir görüşelim' dediler. 15 dakika sonra Yusuf Günay bey geldi, kulübün avukatı da vardı. Borçlar, alacaklar çıktı. Her şey tektek hesaplandı. Daha sonra biz de onlar da teşekkür ettik. Bugün 11'de buluşmak üzere de sözleştik. Onların da yine bugün 4'te yönetim kurulu toplantısı vardı.

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"Kontratı hala Galatasaray'da..."

Şimdi yanımda Serdar Aziz de var. Saat 17.20... Serdar'ın sözleşmesinin olduğu kulüp hala tabii ki Galatasaray. KAP var. Bunun hassasiyetini görüyoruz tabii ki. Yarın Galatasaray'la sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamamız için Galatasaray'la fesih olması lazım. Olmazsa çok traji-komik bir olay olur. Galatasaray yönetiminden birçok kişiyle konuştuk.

Abdurrahim Albayrak da bize çok naif şekilde yaklaştı ve teşekkür etti. Ben menajerim, hiçbir şekilde taraftar gibi bakamam.

"'Fenerbahçe'yle anlaşabilirsiniz' dediler"

Kulüpten şu ana kadar bize zaten bu transfer için olumsuz bir haber gelmedi. Bize 'Siz Fenerbahçe'yle anlaşabilirsiniz' dediler. Bonservis veya diğer konulara sonra bakılır.