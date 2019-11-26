Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta sanatçı Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

'Kendimden çok Türkiye için mutluyum'

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişti.

Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol almıştı.

Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra ABD'li aktris Tamara Tunie (sağda) ile kameralara poz verdi.

AA