Tayland’ın ev sahipliği yaptığı Dünya Halter Şampiyonası’nı Türkiye madalyayla açtı.

45 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan müthiş bir performans ortaya koydu. Koparmada sırasıyla 73, 75 ve son hakkında da 77 kiloyu kaldıran milli halterci, tüm rakiplerini geride bırakıp, ilk altınına uzandı. Tek hatasını silkmede yapan, 90 ve 92 kiloda başarı sağlasa da son hakkında Hintli rakibi Setiawati’yle altın kapışmasına giren Şaziye 96 kiloyu kaldıramayınca, gümüş madalyayla yetindi. Ancak Olimpiyat Oyunları’nda kürsü için baz alınan toplamda ise en yakın rakibine iki kilo fark atarak 169 kiloyla Dünya şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonası’nda toplamda altın kazanan ikinci Türk kadın halterci olan Şaziye Erdoğan koparmada 3 hakkında da başarı sağladı.

Nurcan Taylan’dan sonra bir ilk!

Şaziye Erdoğan’ın Dünya Şampiyonası’ndaki bu kürsü başarısı aynı zamanda Türk kadın halterinin bu kulvardaki suskunluğunu da bozmuş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak kutladı.

En son 2010’da Nurcan Taylan’la kazanılan ilk altın madalya sonrası Şaziye Erdoğan, Dünya Şampiyonası’ndaki 9 yıllık 1.’lik özlemimizi dindirdi. Ve kadınlar kategorisinde toplamda Dünya şampiyonu olan ikinci Türk kadın halterci oldu. Şaziye ayrıca toplam kategorisinde tam 9 yıl sonra Türk halterinde Dünya şampiyonluğuna uzanmayı başardı.

Erkeklerde de en son 2010’da Mete Binay toplamda altın madalya elde etmişti.