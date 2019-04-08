Gürcistan’da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye, dün de kürsüdeki yerini aldı.

Doping cezası nedeniyle 2018 Avrupa Şampiyonası’na katılamayan ve 1 yıllık aranın ardından yeniden podyuma geri dönen Milli Takımımız’da 30 yaşındaki tecrübeli isim Bünyamin Sezer ile U23’te madalya kazanan 23 yaşındaki Ferdi Hardal, 61 kiloda mücadele etti.

İyi bir performans ortaya koyan iki sporcumuz, koparmada ve toplamda çifte kürsü başarısı yakaladı.

En son 2017’de madalya alan Bünyamin koparmada 132’yle gümüş, silkmede 151 kiloyla 6., toplamda da 283 kiloyla Avrupa 2.’si oldu.

2016 U23 Avrupa Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda 2.’si sırada yer alan Ferdi Hardal da büyüklerde ilk madalya başarısını gösterdi. Ferdi koparmada 127 kiloyla bronz, silkmede 155 kiloyla gümüş ve toplamda da 282 kiloyla Avrupa 3.’sü oldu.

61 kiloda şampiyonluğa ise toplamda 286 kiloya ulaşan Belaruslu Henadz Laptseu uzandı.

Daniyar ile Ayşegül podyuma çıkıyor

Şampiyonanın 3. gününde A Grubu seviyesinde 2 sporcumuz podyuma çıkacak.

Olimpik kilo olan 59 kiloda Ayşegül Çakın ve 67 kiloda da olimpiyatta 2.’liği, dünya şampiyonasında 3.’lüğü bulunan Daniyar İsmayilov madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda müsabakalar TSİ 17.00’de, erkeklerde ise TSİ 19.30’da başlayacak.