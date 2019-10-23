Halterde Berfin Altun, Avrupa şampiyonu

Romanya’nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda genç kadınlar 64 kiloda Berfin Altun, altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’teki şampiyonada mücadele eden Berfin Altun koparmada 94 kilo ile bronz, silkmede 118 kilo ile altın madalya alırken, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan Nuray Levent ise koparmada 95 kilo ile gümüş, silkmede 115 kilo ile bronz madalya aldı ve toplamda 210 kilo ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.