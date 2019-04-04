Halterde beklenti yüksek

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, Avrupa Halter Şampiyonası’na bir yıllık aranın ardından katılacaklarını belirterek, "Beklentimiz yüksek." dedi.

Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek şampiyona öncesinde AA muhabirine görüşlerini açıklayan Taşpınar, "2013’te göreve geldikten sonra sürekli çıkan bir trendimiz var. Bir yıl aradan sonra gidiyoruz. Bir yıl ara vermemize rağmen diğer tüm kategorilerde müthiş bir çıkış yakaladık." ifadelerini kullandı.

Cezaları nedeniyle geçen bir yılı çok iyi değerlendirdiklerine dikkati çeken Taşpınar, şöyle devam etti:

"Kamplara ara vermedik. Ceza almamış gibi çalışmalara devam ettik. Bu kategorilerdeki başarılarla da iyi bir program yaptığımızı gösterdik. Büyüklerde de bunu devam ettirdik. Bir önceki Avrupa Şampiyonası’ndan daha iyi olacak. Ancak bu bir yarışma ve ferdi bir spor. Beklentimiz yüksek. Altın madalya dahil tüm renklerden oluşan madalyalarla döneceğimizi tahmin ediyorum."

- "Kadroda genç sporcularımız var"

THF Başkanı Tamer Taşpınar, kadroda genç sporculara yer verdiklerini, bu haltercilerin 2024 Olimpiyatları’nda Türkiye’nin yüzü olacağını savundu.

Tamer Taşpınar, görüşlerini şöyle aktardı:

"Kadroda genç sporcularımız var. Bunlar 2020 Tokyo Olimpiyatları’na yetişmeyecek ancak 2024 Olimpiyatları’na yetişecekler. Dilara Narin var takımda. ABD’de rekor kırarak, birinci oldu. Daniyar İsmayilov’dan altın madalya bekliyoruz. Muhammed Furkan Özbek var, Arjantin’deki Gençlik Olimpiyatları’nın şampiyonu. Çok iyi gidiyor. İlk kez büyüklerde yarışacak. Gelecekte iyi sporcu olacak. Tecrübeli sporcularımız da var. Ayşegül Çoban Başol evlenmişti bir süre haltere ara vermişti. Şu anda eski formunu yakaladı ancak ne yapacağını bilmiyoruz. İstikbale iyi bakıyoruz."

- Hasan Toker: "Yarışmaya her haliyle hazırız"

A Milli Erkek Halter Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Toker, şampiyonada herkesin madalya beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Şampiyonaya Çorum ve Ankara’daki kamplarla hazırlandıklarını anlatan Hasan Toker, "Sakatlığımız olmadı ve iyi bir hazırlık dönem geçirdik. Yarışmaya her haliyle hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarışmada herkesin beklentisi madalya üzerine" diyen Toker, "Fakat yarışmanın havası daha değişik olur. En az 3-4 sıklette madalya bekliyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Sporcu ve antrenörler olarak elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Daniyar İsmayilov ile ilgili görüşlerini de dile getiren Toker, "Daniyar ile ilgili hiçbir problem yok. İyi bir antrenman dönemi geçirdi. Çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

AA