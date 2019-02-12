Halterde 5 madalya!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Dubai’de 39 ülkeden 220 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Milli haltercilerden Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanırken, Sibel Çam kadınlar 73 kiloda 115 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Kadınlarda 61 kiloda mücadele eden Yasemin Ceylan Baydar ile 55 kiloda Türkiye’yi temsil eden Besra Duman ise bronz madalyanın sahibi oldu. Yasemin Ceylan 100, Besra da 110 kiloluk kaldırışıyla sıkletlerinde üçüncü sırayı aldı.

Besra Duman’ın elde ettiği derece gençler kategorisinde de geçerli sayıldı. 18 yaşındaki milli sporcu, 110 kiloluk derecesiyle gençler kategorisinde altın madalyaya uzandı.

AA