Halterde 44 yıllık saltanat bitti

Uluslararası Halter Federasyonu’nda (IWF) önemli üst düzey görevlerde yer almış ve son 20 yıldır IWF başkanlığını yürüten 81 yaşındaki Macar Tamas Ajan’ın 44 senelik saltanatı istifasıyla sona erdi. Tamas Ajan görev yaptığı sırada finansal yolsuzluk ve doping skandallarıyla ilgili çok fazla eleştirilmişti. Ancak Macar başkan bunların hiçbirini kabul etmedi. Özellikle de başkanlık koltuğuna oturduğu 2000 yıllından itibaren düzenlenen olimpiyatlarda en çok dopingin halterde yapılması büyük tartışma konusu yaratmıştı. En son ocak ayında ARD’de (Alman TV kanalı) yayınlanan belgeselde halterdeki yolsuzluk işlenmişti.