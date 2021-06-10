Halterde 18 madalyanın sevinci yaşanıyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Özbekistan’da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda kazandıkları 18 madalya ile kadınlarda takım halinde birinci, erkeklerde de ikinci olduklarını hatırlatarak, 17 yıl sonra alınan bu önemli başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Türk halterinin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde milli haltercileri hazır tutabilmek için kamplara devam ettiklerini belirten Taşpınar, alınan her türlü önleme rağmen birçok federasyonda olduğu gibi Kovid-19 vakasına da rastlandığını, çok zorlu bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Başkan Taşpınar, salgın sürecinin zorluklarını anlatarak, şunları söyledi:

"2020 Tokyo Olimpiyatları yaklaştıkça yapılamayan kota seçmeleri, şampiyonalar mecburen yapıldı. Önce altın puan veren Moskova’daki Büyükler Avrupa Şampiyonası’na gittik, orada 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz toplam 17 madalya aldık. İstediğimiz neticeyi aldık, belki biraz daha iyi olabilirdi. Taşkent’te de Dünya Gençler Şampiyonası’nda 18 madalya kazandık, 6’sı altın, 6’sı gümüş ve 6’sı da bronz 18 madalya. Kadınlarda takım halinde birinci, erkeklerde de ikinci olduk. Bu, 17 yıl sonra alınan önemli bir başarıydı. "

"Muhammet Furkan Özbek olimpiyat kotasını garantiledi"

"Türkiye’de şöyle bir kanaat var; başarı olimpiyatlarda aldığınız madalyalar ile ölçülüyor, bir açıdan doğrudur ama tam olarak doğru değil." diyen Başkan Taşpınar, şöyle devam etti:

"Kriter alınması gereken nedir? Bir yıl evvel aldığınız madalya sayısını bu yıl geçebildiniz mi veya 5 yıl evvel madalya sayınız neydi? Belli bir performansla madalya sayısını artırabiliyor musun? Avrupa Şampiyonası’nda aldığın başarılar artıyor mu? Dünya Şampiyonası’nda aldığınız madalya sayısı arttı mı? Bunlar birer kriterdir. Olimpiyatta madalya alıp almadığınız da bir kriterdir ama sadece olimpiyatları kriter alırsan bu doğru olmaz. Biz göreve geldiğimizde 8 yıl aradan sonra 2016 Rio Olimpiyatları’nda bir gümüş madalya almıştık, şimdi yine madalya beklentimiz var. Şu anda bir sporcumuz, Muhammet Furkan Özbek olimpiyat kotasını garantiledi. Fakat kadınlarda da beklentilerimiz var bunu da 11 Haziran’da kuvvetle ihtimal Uluslararası Halter Federasyonu açıklayacak. Dünya sıralamasında ilk 8’e giren sporcu direkt gidiyor. Ondan sonra 5 kıtadan kıtaların en iyisi seçiliyor, yine de boş kalan sıklet olursa yarış yaptıracaklar."

Kadınlarda Şaziye Erdoğan’ın kota alma durumuna ilişkin de Taşpınar, "Dünya sıralamasında Şaziye Erdoğan’ın önünde Romanyalı bir sporcu var. Romanya’nın ceza alma durumu var dopingden dolayı. Romanyalı gidemezse Şaziye Erdoğan gidiyor. İşte her sıklette maalesef böyle problemler var." dedi.

Başkan Taşpınar, Türkiye’nin halterde 4 sporcu için kota kazanma hakkının bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar bir tanesini garanti ettik. Kadınlarda ve erkeklerde birer sporcunun daha kota alma ihtimali var, 3 olursa hedefimizi yakalıyoruz. Ama tabii ki olimpiyatta madalya almak da önemli, isterseniz 10 sporcu ile gidin. Neden 4 sporcu kota hakkımız var, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda ceza verdiler, bu nedenle bize 4 sporcu kota hakkı tanındı. Bizim gibi böyle birçok ülke var. Aslında 4 kadın 4 erkek 8 kota hakkı bulunuyor. Bundan dolayı geçmişin sıkıntısını biz yaşıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’na 8 kota hakkımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dopingle sıkıntısı olan branşların şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım"

Dopingle mücadelede çok başarılı olduklarını kaydeden Taşpınar, daha önce uluslararası bir toplantıda WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) yetkililerinin, "Türkiye örnek alınmalı, dopingle mücadelede başarılı oldular" şeklinde konuşmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve WADA’nın açıklamalarına değinen Başkan Taşpınar, şu görüşleri paylaştı:

"Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Halterin üzerinde IOC’ın çok büyük çalışmaları var, zorlamaları var, başkana görevi bıraktırdılar. Tokyo’da halter branşının sergileyeceği performansa göre, dopingle mücadelede gösterdiği başarıya göre devam edip etmeyeceği belli olacak. Mesela birtakım skandallar patlarsa belki sıkletleri eksiltebilirler. Hatta halter branşını kaldırmayla da tehdit ediyorlar. Bunları da çok görmüyoruz, neden biz temiz çalışıyoruz ama temiz çalışmayan bir sürü ülke var. Halen buna devam eden ülkeler var. Bu insanlık dışı bir şey hem yarışa hile karıştırmak, hem seyirciyi kandırmak. Dopingle sıkıntısı olan branşların şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Kesin kararlı olmalılar, biz kararlıyız."

"(Daniyar İsmayilov) Skandalları haddini aştı"

Milli halterci Daniyar İsmayilov’un Moskova’da altın madalya almasına rağmen olimpiyat kotasını elde edemediğini dile getiren Taşpınar, "Batum’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda sıfır çekti, şansını büyük ölçüde orada kaybetti. Daniyar, yaşantısına dikkat etmeyen bir sporcu. Bizim en çok beklentimiz ondandı, eğer kotayı alabilseydi madalya şansı da vardı. Hiç dikkat etmiyor, bizi çok üzdü. Skandalları haddini aştı." yorumunu yaptı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Kadınlarda Nuray Levent’in kota alma şansına ilişkin de "Bir ihtimal kota alma durumu var merakla bekliyoruz. Nuray Levent aslında çok kabiliyetli iyi bir sporcu. En son Taşkent’te puan için katıldı, orada başarılı oldu fakat toplam puanı önemli. Şaziye Erdoğan’dan, Melike Günal’dan ve Nuray Levent’ten de beklentimiz var. Sabırsızlıkla IWF’nin 11 Haziran’da yapacağı kota açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.