Halterde 1 gümüş 1 bronz madalya

Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nın sekizinci gününde milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. 109 kilogram erkeklerde yarışan Onur Demirci silkmede 196 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Demirci, koparmada 155, toplamda ise 351 kiloluk derece elde etti. 87 kilogramda kadınlarda Sara Yenigün de silkmede 127 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 90, toplamda da 217 kiloluk derecelerle müsabakasını tamamladı.

Erkekler 87 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 149, silkmede 182 ve toplamda 331 kilogramlık derece elde etti.

Şampiyonanın 8. günü sonrasında kazanılan madalyalar ile Türkiye’nin madalya sayısı 18 oldu.

İSTANBUL (İHA)