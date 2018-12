Halter ve judo şampiyonları ödüllendirildi

Katıldıkları müsabakalarda Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi derecelerle şampiyonluğu elde eden halter ve judo sporcuları ve antrenörleri, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, antrenörler ve sporculara teşekkür etti. Başkan Can, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü sporcularının özellikle son yıllarda büyük bir başarı gösterdiğini ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini belirtti. Bilecik Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde eğitim ve çocuklara katkı verdiklerini kaydeden Başkan Can, “Ben bizleri ve ilimizi gururlandıran ve en iyi şekilde temsil eden her bir çocuğumuz ile halter antrenörü Caner Özteke ve judo takımı antrenörü Galip Aydın Güner’i ayrı, ayrı tebrik ediyorum. Sporcularımız, gerçekten büyük bir başarı elde ettiler. Bizler onların bu başarıları ile gurur duyuyoruz. Çünkü bir ilin ve ülkenin tanıtılmasında ve turizminde sporun, turizmin ya da gelişmişlik düzeyinin etkisi büyük. Ben de müsabakalara katılmayı programıma koydum, ancak ani gelişen başka bir program nedeniyle katılamadım. İnşallah bir dahaki sefer sporcularımızın başarısına eşlik ederiz. Bizler her zaman onların yanındayız ve başarılarını ödüllendirmeye devam edeceğiz. İnşallah başarılarınız hep daim olur” ifadelerini kullandı.

Halter Antrenörü Caner Özteke ve Judo Takımı Antrenörü Galip Aydın Güner ise Belediye Başkanı Nihat Can’a katkıları

dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Turnuvalara katılan bütün sporculara çeşitli hediyeler de takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can, sporcu ve antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.