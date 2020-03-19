Tamer Taşpınar, ulusal ve uluslararası alınan önlemler nedeniyle ertelenen ve iptal edilen turnuvalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Romanya’nın başkenti Bükreş’te 14-21 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın iptal edildiğini aktaran Taşpınar, "Bükreş’e tam takım olarak 16 sporcuyla gidecektik, ne zaman yapılacağı konusunda belirsizlik var. Vize için önemliydi." dedi.

Avrupa kupası ve olimpiyatların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve en üst düzey yetkililerin 17 Mart Salı günü toplantı yaptığını, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na ilişkin sert bir karar çıkmadığını ifade eden Taşpınar, şöyle devam etti:

"Diğer turnuvamız, Moskova’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 13-21 Nisan tarihinden 13-21 Haziran tarihine ertelendi. Bu turnuvaya 7 kadın 7 erkek 14 sporcuyla gidecektik. Son zamanlarda iyi bir patlama yaptık, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya şansımız yüksekti. Bizim madalyadan ziyade buradaki iki yarışmada da amacımız yüksek puan alarak, Tokyo 2020’ye kotayı garantilemekti. Kota alma peşinde koşuyorduk. Kota alacak sporcularımızı sürekli kampta tutuyorduk. Tabii ki herkesin madalya almasını arzu ediyoruz ama birinci şartımız kota alabilmekti. Şimdi bu iki turnuva da ertelendi bu kotalar yapılmadan olimpiyatlara gidemeyiz. Birçok ülke bizim gibi gidemez, ne olacağını da bilemiyoruz, burada bir karmaşa var."

"Gecikmiş de olsa Avrupa ve dünya yarışlarını yapacaklar"

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt içinde birçok tedbirler alındığını bu kapsamda sporcuların kamplarını iptal ettiklerini vurgulayan Taşpınar, "Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek milli takımlarımız kadın sporcular Antalya’da, erkek sporcular da Ankara Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) kamptaydı. İki kampı da 15 gün iptal ettik; çocuklar fazla da formsuz kalmasın diye daha uzun iptal etmedik." şeklinde bilgi verdi.

Taşpınar, "Eğer olimpiyatların yapılmasına karar verilirse sporcular hazır olsun, form tutsunlar diye sonra toplayacağız, gidişata göre ya kampa devam edeceğiz veya tekrar ara vereceğiz. Yoksa komple bırakırsak sporcuların hali yaman olur bizim için olimpiyatlar da hayal olur." ifadelerini kullandı.

Taşpınar, ayrıca Adıyaman’da 23-26 Nisan’da yapılacak Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nı da iptal ettiklerini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer yetkililerin olağanüstü durum nedeniyle Avrupa ve dünya şampiyonalarını düzenlemeden başka bir çözüm üretebilme ihtimallerine de işaret eden Taşpınar, "Bu da mantıklı olağanüstü bir durum var, kimse de bir şey diyemez. Bunu da düşündük ama bir şey de bulamıyoruz. Öyle veya böyle gecikmiş de olsa Avrupa ve dünya yarışlarını yapacaklar, başka bir çıkar yolu yok, eğer olimpiyatlar yapılacaksa." şeklinde görüş belirtti.

Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yapılmasına kesin karar alındığı takdirde, iptal edilen veya ertelenen dünya ve Avrupa Halter Şampiyonalarına katılarak vize alacaklarına inandıklarını kaydetti.

"Olimpiyatlar yapılırsa madalya şansımız yüksek"

Tokyo 2020’nin düzenleneceğinden umutlu olduklarını belirten Taşpınar, "Çünkü alınan tedbirlerin önemli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye de bu konuda başarılı olmuştur. Bu tedbirleri devam ettireceğiz, uyacağız." dedi.

Taşpınar, Tokyo 2020 için 3 kota alabileceklerini umut ettiklerini kaydederek, "Ne olacağını bilemiyoruz, bir karmaşa var. Olimpiyatlar yapılırsa biz 3 kotayla gideceğimize inanıyoruz, madalya şansımız da yüksek. Sporcularımızın Daniyar İsmayilov ve Şaziye Erdoğan, diğer sporcularımız da var performansları yüksek. Sporcularımız son yarışlarda kazandıkları madalyalarla yüzümüzü güldürüyor, bunun devamı gelecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.