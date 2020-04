Halsizlik çoğu insanın şikayetçi olduğu bir rahatsızlıktır. Kişi kendini güçsüz ve yorgun hisseder dolayısıyla halsizliğe bağlı olarak yaşam kalitesi de düşmektedir. Halsizlik her yaşta görülebilen bir durumdur. Kimi zaman düzensiz beslenmekten kimi zamansa yeterli doğal gıdaları alınmadığı takdirde ortaya çıkabilmektedir. Halsizlik şikayeti yaşayanlar internet üzerinden halsizliğe ne iyi gelir şeklinde sıkça araştırma yapmaktadırlar. Peki, halsizliğe ne iyi gelir? Nasıl geçer? Halsizlik uyku halini gideren yiyecekler ve vitaminler nelerdir? İşte halsizliğe iyi gelen doğal öneriler. Halsizlik hemen hemen herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Çeşitli doğal gıdalar ile birlikte halsizlik problemi ortadan kalkar ve kişi kendini daha zinde hisseder.

Halsizliğe ne iyi gelir?

Halsizliğe iyi gelen bitkisel metotlar mevcuttur. Eğer halsizlik problemi yaşıyorsanız siz de bu metotları uygulayabilirsiniz. Halsizlik mineral eksikliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla minerali bol gıdalar tüketmek halsizliğe iyi gelecektir.

Fındık: Fındık besin değeri yüksek gıdalar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla halsizlik şikayeti yaşıyorsanız fındık tüketerek halsizliğinizi giderebilirsiniz. Gündelik olarak cebinizde fındık taşıyarak zaman zaman fındık tüketerek halsizliği önleyebilirsiniz.

Ceviz: Halsizliğe iyi gelen bir diğer besin ise cevizdir. Ceviz ve badem gibi kuruyemişleri tüketmek sizlere enerji verecektir. Dolayısıyla vücuttaki yorgunluğu atacaktır.

Çörek Otu: Eğer gün içinde yoğun bir şekilde halsizlik şikayeti yaşıyorsanız çörek otu tüketmek derdinize deva olacaktır. Çörek otunu kaynatarak içebilir ve günde 2 kez bu şekilde çörek otu tüketerek yorgunluğunuzu ve halsizliğinizi giderebilirsiniz. Çörek otu sahip olduğu besin değerleri ile insan sağlığına oldukça faydalı bir besindir. Dolayısıyla sizler de çörek otunu günde 2 defaya mahsus olmak üzere tüketebilirsiniz.

Yeşil Çay: Yorgunluğa iyi gelen bitkisel çaylar da bulunmaktadır. Özellikle yeşil çay tüketerek günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Yeşil çay sahip olduğu besin özellikleri ile birlikte kişinin yorgun hissetmesini engeller. Yeşil çayı günde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Son derecede insan sağlığına faydalıdır.

Haşlanmış Yumurta: Halsizliğinizi gidermek istiyorsanız protein ağırlıklı beslenmek zorundasınız. Kahvaltıda en az 2 haşlanmış yumurta tüketerek vücudunuzun protein ihtiyacını giderebilirsiniz. Böylece kendinizi daha dinç ve zinde hissedeceksiniz.

Yulaf Ezmesi: Kahvaltıda protein olarak sadece yumurta değil aynı zamanda yulaf ezmesi de beraberinde tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesi ve yanında yeşillik ile birlikte halsizliğe ve yorgunluğa karşı vücudunuza yeterli gıdaları alabilirsiniz. Ayrıca akşam öğünlerinde de balık tüketerek günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilir halsizlik şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Lif İçeren Gıdalar: Karbonhidrat tüketiminiz az ise karbonhidrat tüketiminizi arttırmanız gerekmektedir. Özellikle ekmek, tahıl ve lif içeren gıdaları tüketerek vücudun birincil enerji kaynağını karşılayabilirsiniz. Halsizlik ve yorgunluk hissi yaşayan kişiler karbonhidrat eksikliği yaşayabilir. Pilav ve benzeri karbonhidrat benzeri içeren gıdaları tüketerek yorgunluk ve halsizlikten kısa süre içerisinde bu şikayetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Nasıl geçer?

Spor Yapmak: Hareketsiz bir yaşam ve kötü beslenme alışkanlığı halsizliğe ve yorgunluğa neden olacaktır. Özellikle spor yapmayan ve hareketsiz bir yaşam süren kişilerde halsizlik belirtileri ortaya çıkar. Dolayısıyla spor yaparak bu halsizlik belirtilerinizden kurtulabilir ve kendinizi daha da zinde hissedebilirsiniz. Spor kas gelişimi sağlar ve kişiye enerji verir. Vücudun daha da zinde olmasını sağlar. Dolayısıyla spor yaparak halsizliğinizi geçirebilirsiniz.

Sigara Kullanımına Son: Halsizliğe bağlı olarak bir diğer sebep ise sigara kullanımıdır. Sigara yorgun ve bitkin hissetmenize sebep olur. Eğer bir sigara tiryakisi iseniz mutlaka sigarayı bırakmak için gereken adımları atmalısınız.

Alkol Tüketimi: Alkol tüketimi de halsizliğe neden olur. Alkol sahip olduğu bileşenler ile birlikte kişinin vücudunun dengesini bozabilir. Aşırı alkol tüketimi sonucu kişi kendini yorgun ve bitkin hisseder. Gün içerisinde sürekli uyuklama halinde olur. Buda kişinin gece uykusunu rahat almasını engeller. Dolayısıyla halsizlik şikayeti çekiyorsanız mutlaka alkol tüketimini azaltmalı hatta bırakmalısınız.

Yoğurt: Gün içerisinde kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız yoğurt tüketebilirsiniz. Yoğurt iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve vücudun bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Yoğurt probiyotik bakımından en zengin gıdalardan biridir. Yoğurt tüketerek kendinizi daha da zinde hissedebilir ve yorgunluk şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Halsizlik uyku halini gideren yiyecekler ve vitaminler

Pırasa ve Bamya: Halsizliğe karşı b vitamini tüketmek oldukça önemlidir. B vitamini içeren yiyecekleri tüketerek doğal yollardan halsizlik şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Halsizliğe karşı sebze ağırlıklı beslenebilirsiniz. Özelikle pırasa, bamya gibi yemekleri öğünlerinizde tercih ederek halsizliğin önüne geçebilirsiniz.

Tahıllı Gıdalar: Halsizlik yeterli beslenme alışkanlığı olmayanlarda daha sık rastlanılan bir durumdur. Eğer sizlerin de halsizlik problemi varsa tahıl içeren gıdaları tüketerek halsizliğinizi giderebilirsiniz. Halsizliğe bağlı uyku gelinmesini engellemek için ise kafein almanız önerilir. Türk kahvesi gün içerisinde tercih ederek halsizliğe bağlı uyku halinizden kurtulabilirsiniz.

Havuç: Havuç A vitamini içerir ve A vitamini halsizliği önler. Halsizliğe karşı havuç tüketebilirsiniz. Havucu ister rendeleyerek isterseniz de havuç suyu şeklinde içebilirsiniz. Havuç ayrıca insan sağlığına da oldukça faydalı bir besindir. Bol bol havuç tüketerek halsizliğe bağlı olarak uyku halinden de kurtulabilirsiniz. Havucun daha iyi şekilde tesir etmesi için yağ ekleyerek de tüketebilirsiniz. Yağ ekleyerek daha fazla A vitamini alabilirsiniz.

Kivi: Kivi de halsizliğe iyi gelen bir diğer besin kaynağıdır. Kivi yoğun miktarda demir içerir. Demir içeren bir besin olan kivi halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinizi geçirir. Kivi C vitamini bakımından zengindir. C vitamini de aynı şekilde halsizliğinizi alır. C vitamini bakımından zengin olan kivi oldukça faydalı bir besindir. Sizler de halsizlik şikayetleri yaşıyorsanız bu bitkisel yöntemleri tercih edebilirsiniz.