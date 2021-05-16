Sadece NBA'in değil dünya sporunun en önemli figürlerinden olan 2020'nin Ocak ayında kaybettiğimiz Kobe Bryant, Basketbol Şöhretler Müzesi'ne (Hall of Fame) kabul edildi. Törende değerli eşi Vanessa Bryant, sahnede bir konuşma yaparken Kobe'in eşsiz karakterini ortaya koyan bir de teşekkür metnini paylaştı.

İşte Vanessa Bryant'ın Kobe'ye ithafen paylaştığı o mesaj:

"Olabileceğin en iyi baba ve eş olduğun için teşekkürler. Her zaman daha iyi olmaya çalıştığın için teşekkür ederim. Bizden asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Tüm yoğun çalışman için teşekkür ederim. Ailemiz için teşekkür ederiz. Kızlarımız Natalia, Gianna, Bianka ve Capri için teşekkür ederiz. Bize bu muhteşem hayatı sunmak adına hiç yorulmadan çalışmana teşekkür ederiz. Sabah 4'te antrenman yapmaya uyandığın, evimize verdiğin günaydın öpücüğü ve kızlarımızı okula bıraktığın için teşekkür ederiz. Programın çakışmadığı sürece bir doğum gününü, dans gösterisini, okul törenini, bir şovu, kızlarımızın yer aldığı herhangi bir oyunu kaçırmadığın için teşekkür ederiz. Aile sevgisini her şeyin önüne koyduğun için teşekkür ederiz.

Hayatımıza, dünyadaki insanlara kattığın keyif için teşekkür ederim. Bize bir önceki günden daha iyi olmak adına verdiğin ilham için teşekkür ederim. Bana ve hepimize bir başkasının huzurunu bizimkinin önüne koymayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Bu kadar özverili olduğun ve sevgi dolu altın kalbin için teşekkür ederim. Kendini asla gereğinden fazla önemsemediğin için teşekkür ederim. Mizah anlayışın için teşekkür ederim. Zekan için teşekkür ederim. Bana asla 'hayır' demediğin ve her zaman istediğim yolda devam etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Sabırlı ve rahat davrandığın için teşekkür ederim. Tüm sert çıkışlarımı nezaketle karşıladığın için teşekkür ederim. Bana ömrün boyunca olan sevgin için teşekkür ederim. Her yaşamımda seni seçerim.

Babanız inanılmazdı. Sizleri çok seviyor kızlar.

Tebrikler bebeğim. Tüm sıkı çalışman ve fedakarlıkların karşılık buldu. Bir keresinde bana, 'Birisi için bahse gireceksen kendin için bahse gir' demiştin. Kendine bahse girmenden dolayı çok mutluyum. Sen çok başarılısın. Sen başardın. Gerçek bir şampiyonsun. Artık da Hall of Fame'desin. Sadece bir MVP değil tüm zamanların en iyilerinden birisin. Seninle gurur duyuyorum. Seni sonsuza kadar, daima seveceğim"