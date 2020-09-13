Halkbank’tan büyük avantaj
CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edeceği 2020 Balkan Kupası’nda mücadele eden temsilcimiz Halkbank ilk maçını kazandı. Kosova ekibi K.V. Luboteni Ferizaj’yla karşılaşan Halkbank sahadan 25-10, 25-18 ve 25-12’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Halkbank rövanşı maçından da galip ayrılması durumunda CEV Challenge Cup’a katılmaya hak kazanacak.
CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edeceği 2020 Balkan Kupası’nda mücadele eden temsilcimiz Halkbank ilk maçını kazandı. Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda düzenlenen Balkan Kupası’nın ilk maçında Kosova ekibi K.V. Luboteni Ferizaj’yla karşılaşan Halkbank sahadan 25-10, 25-18 ve 25-12’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı, büyük avantaj yakaladı.
Halkbank bugün saat 16.00’da oynayacağı rövanşı maçından da galip ayrılması durumunda CEV Challenge Cup’a katılmaya hak kazanacak. Kosova ekibinin kazanması durumunda ise altın set şampiyonu belirleyecek.