AXA Sigorta Efeler ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarının bitimine birkaç hafta kaldı. Avrupa maçlarının da başlamasıyla bazı takımlar yoğun bir sürece girerken, Halkbank müthiş bir seri yakaladı. Şu ana kadar fire vermeyen ve 8'de 8 yaparak yoluna devam eden Ankara temsilcisi, namağlup lider olarak yoluna devam ediyor.

Sırasıyla; SporToto (3-1) ,Cizre(3-1), Avşar Maden Suyu Afyon Yüntaş (3-0),Tokat Plevne (3-1), Bingöl Solhan(3-2), Altekma (3-2), Galatasaray (3-0), Ziraat Bankkart (3-0) mağlup etti. 24 puanla zirvede yer alan Halkbank'ın en yakın takipçileri 2 yenilgisi bulunan 21puana sahip Fenerbahçe ve Ziraat Bankkart. Galatasaray da 2 yenilgi ve 20 puanla 4.,Arkasspor da 3 yenilgi 20 puanla 5. sırada bulunuyor.

Sultanlar Ligi'nde lider Fenerbahçe

Sultanlar Ligi'nde ise 10 hafta geride kalırken Fenerbahçe 1 galibiyet ve 26 puanla lider durumda bulunuyor. 13.hafta maçını 17 Kasım'da oynayan Vakıfbank, Kuzeyboru karşısında sürpriz bir mağlubiyet alınca, zirvedeki yerini, ilk yenilgisini aldığı rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sarı Melekler tek yenilgisini THY karşısında aldı. 3. sırada bulunan Eczacıbaşı da sezona beklendiği gibi başlayamadı. Vakıfbank, Sarıyer ve Galatasaray'a puan veren Turuncu-Beyazlılar son haftalarda ise fire vermeden yoluna devam ediyor. 2 yenilgisi bulunan Turuncu-Beyazlılar'ı bu hafta zorlu bir hafta bekliyor. Eczacıbaşı, lider Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Ligde üst üste 5 maçını kazanan ve bir süre lider durumda bulunan PTT ise art arda gelen Fenerbahçe ve Vakıfbank yenilgilerinin telafisini yaptı Karayolları, Bolu ve Nilüfer'i rahat geçti, rakiplerine gözdağı verdi.