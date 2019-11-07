Halkbank - Ziraat Bankası maç sonucu: 2-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Ziraat Bankası, Halkbank’ı 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Efe Bayram)
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)
Setler: 25-21, 25-18, 23-25, 23-25, 6-15
Süre: 145 dakika (28, 32, 35, 35, 15)