Halkbank-Spor Toto maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık etabı üçüncü maçında Halkbank, Spor Toto’yu 3-0 mağlup etti. Böylece seriyi 2-1 kazanan Halkbank, sezonu 5. sırada bitirdi. Halkbank, gelecek sezon Türkiye’yi Balkan Kupası’nda temsil edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Erginay

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Fatih Eren Uğur, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu, Gökhan Gökgöz)

Spor Toto: Wallace, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 25-21, 25-19, 25-16

Süre: 76 dakika (27, 25, 24)