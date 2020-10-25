Halkbank-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 11. haftasında Halkbank, İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

25 Ekim 2020, Pazar 20:12 Son Güncelleme:
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Halkbank-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 11. haftasında Halkbank, İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Aslan Ekşi)

İnegöl Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Ahmet Can Büyükgöz, Ahmet Arslan (Umut Özdemir, Caner Dengin, Ali Berkay Dağlar, Bertuğ Öndeş, Ahmet Emre Çetinkaya)

Setler: 28-26, 25-27, 25-17, 25-18

Süre: 115 dakika (29, 32, 27, 27)


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