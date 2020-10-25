Halkbank-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 11. haftasında Halkbank, İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Aslan Ekşi)
İnegöl Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Ahmet Can Büyükgöz, Ahmet Arslan (Umut Özdemir, Caner Dengin, Ali Berkay Dağlar, Bertuğ Öndeş, Ahmet Emre Çetinkaya)
Setler: 28-26, 25-27, 25-17, 25-18
Süre: 115 dakika (29, 32, 27, 27)