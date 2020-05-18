Halkbank, İbrahim Emet ile yollarını ayırdı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, İbrahim Emet’in yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun en tecrübeli oyuncuları arasında yer alan İbrahim Emet, 2020-2021 sezonunda, Halkbank A Takım kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

İbrahim Emet’in mavi-beyazlı takıma "hem antrenman, hem maçlarda" önemli katkılar yaptığı belirtilen açıklamada, "Pozitif kişiliği ile takım içinde katma değer yaratan İbrahim Emet’e teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.