Halkbank, Georgi Seganov’u transfer etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör Georgi Seganov’u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Maliye Piyango’da oynayan 1,97 metre boyundaki Bulgar milli oyuncu Seganov’un kadroya dahil edildiği belirtildi.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör Georgi Seganov’u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Maliye Piyango’da oynayan 1,97 metre boyundaki Bulgar milli oyuncu Seganov’un kadroya dahil edildiği belirtildi.
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