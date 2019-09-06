Halkbank, Georgi Seganov’u transfer etti

Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Halkbank, Bulgar pasör Georgi Seganov’u kadrosuna kattı.

06 Eylül 2019, Cuma 06:01
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Halkbank, Georgi Seganov’u transfer etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör Georgi Seganov’u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Maliye Piyango’da oynayan 1,97 metre boyundaki Bulgar milli oyuncu Seganov’un kadroya dahil edildiği belirtildi.



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