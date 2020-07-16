Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Eren, Halkbank formasını giyeceği için heyecan duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en kariyerli, en başarılı takımının parçası olduğum için çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum, çok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Takımın hedefine ulaşması için birlikte çalışmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bu heyecanla beraber, takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz ve tüm voleybol camiası için sakatlıksız, virüsün bittiği sağlıklı bir sezon temenni ediyorum."

AA