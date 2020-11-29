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Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nda 19 vaka

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank’ta 19 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu

29 Kasım 2020, Pazar 22:36 Son Güncelleme:
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nda 19 vaka

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank’ta 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Başkent kulübünden yapılan açıklamada "A Erkek Takımı’mıza uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 14 sporcu ve teknik heyetten 5 personelde pozitif vaka tespit edilmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış, tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlı takım ligin 18. haftasında deplasmanda dün oynanan maçta Solhanspor’u 3-0 mağlup etmişti.

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