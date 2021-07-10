Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Karasu ile sözleşme yeniledi

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile bir yıllık daha anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Karasu, yeni sezonda da Halkbank kadrosunda yer alacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kulübüm ve benim karakterlerimiz birbiri ile uyuşuyor. Benim de mottom kazanmak üzerine. Geçtiğimiz yıldan kalan hesabımızı bu sene kapatmak için el ele vererek dayanışma içinde mücadele edecek ve Halkbank’ı hak ettiği yere ulaştıracağımıza inanıyorum. Ben de elimden gelen katkıyı yapma sözü veriyorum. Umarım sakatlıksız, sağlık sorunlarının yaşanmadığı bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.