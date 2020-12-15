Halkbank - Benfica maç sonucu: 3 - 1

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turunda Portekiz’in Sport Lisboa e Benfica takımını 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yarın saat 17:30'da çeyrek final maçına çıkacak

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Lemonia Moula (Yunanistan)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Sport Lisboa e Benfica: Ryuma, Fahrtstatter, Lopes, Oliveira, Honore, Da Silva (Ivo Casas, Reis Lopes, Soares, Gaspar Lucas)

Setler: 21-25, 25-18, 25-16, 25-21

Süre: 120 dakika (31, 29, 33, 27)