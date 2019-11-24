Halkbank - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Halkbank, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Koray Yılmazgil
Halkbank: Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Orçun Ergün)
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Hamdi Erkan, Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Umut Şahin, Salih Özdemir)
Setler: 25-22, 25-11, 25-20
Süre: 76 dakika (29, 21, 26)