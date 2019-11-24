Halkbank - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Halkbank, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

24 Kasım 2019, Pazar 19:42
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Halkbank - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Halkbank, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Koray Yılmazgil

Halkbank: Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Orçun Ergün)

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Hamdi Erkan, Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Umut Şahin, Salih Özdemir)

Setler: 25-22, 25-11, 25-20

Süre: 76 dakika (29, 21, 26)

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