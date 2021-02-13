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Halkbank-Altekma maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında Halkbank, sahasında Altekma’yı 3-0 yendi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 20:07 Son Güncelleme:
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Halkbank-Altekma maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında Halkbank, sahasında Altekma’yı 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur)

Altekma: Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Muniz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Emir Pınar)

Setler: 25-22, 25-21, 25-14

Süre: 81 dakika (27, 30, 24)

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