Halis Özkahya sezonu açıyor

Sakatlığı sebebiyle Süper Lig’in ilk 3 haftasında görev alamayan Halis Özkahya, Alanyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligde sezonu bu akşam açacak. Özkahya, geçen sezon Alanya’nın, sahasında Trabzonspor’u 1-0 ve Ankaragücünü’nü deplasmanda 2-0 yendiği maçları yönetti.

Kanarya ise Özkahya yönetiminde geçen sezon Sivas’la (d) berabere kalırken, Kasımpaşa’yı (d) ve Antalyaspor’u 3-1’lik skorlarla mağlup etmişti. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Volkan Narinç, Asım Yusuf Öz yapacak. Dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.