Veliefendi Hpodromu’nda toplanan Komiserler Kurulu, Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey Karakaş'ın dosyasını görüştü. Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek.

Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu’nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı. Pişmanlığını dile getiren Karataş, "Bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.