Ay Yapım ve Med Yapım’ın yapımcılığında çekilen geçtiğimiz Cuma günü seyirci ile buluşan yılın filmi “Şampiyon”da ünlü jokey Halis Karataş konuk oyuncu olarak yer aldı.

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyan “Şampiyon”da ünlü sporcu kendisine rakip oldu.

Büyük beğeni toplayan ve övgü dolu yorumlarla adından söz ettiren “Şampiyon”da Halis Karataş, Gazi Koşusunda Ekin Koç’a rakip jokey olarak yer aldı. İkilinin yarışın başında yan yana gelip birbirlerini selamladıkları sahne sinemalarda seyirciler tarafından alkışlandı.

Ünlü jokey duygularını şöyle ifade etti: “Bold Pilot bir dönem çok popülerdi ama 30 yaş altı nesil onu tanımıyor ki. Onun hikâyesini duysunlar istedim. Bizim hikâyemizi… Çünkü biz onunla bir olarak anılıyorduk. Bu yüzden film teklifi gelince tereddüte düşmedim. Hatta çocuklarıma bırakacağım önemli bir miras olabilir, dedim. O yönden baktım ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştım.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği “Şampiyon” filminin basın sponsorluğunu Kral FM üstleniyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği efsaneleşmiş bir aşkın ve başarının gerçek hikayesini konu alan “Şampiyon”, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Türkiye sinemalarında vizyonda. (Medyatava)