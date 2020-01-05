Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen ve aktif kariyerine devam eden sihirbaz lakaplı jokey Halis Karataş yıllar sonra ilk kez canlı yayında seyirci karşısına çıkıyor. Şampiyon Karataş birazdan (10.30’da) TAY TV ekranlarında canlı olarak soruları yanıtlayacak.

Aynı zamanda Fanatik Hipodrom yazarları olan TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Eray Balcı ve Tolgahan İmal'ın her zamanki gibi tam kadro bulunacağı Son Düzlük programına yarışseverlerin de interaktif katılımla sosyal medya hesaplarından sorular yöneltebileceği yayında katılımcı izleyicilerden 5 tanesine “Bir Atçının Portresi / Özdemir Atman” kitabı ile 2019 Cumhuriyet Kupası’nı Sürgüntay ile kazanırken Halis Karataş’ın giydiği Atman Ekürisi forması hediye edilecek.

TAY TV yayınlarını canlı izlemek için D-SMART 74. KANAL(Şifresiz) , TURKSAT UYDU ve YouTube/TAYTV mecralarından bir tanesini tercih etmek yeterli.

Programın aktif sosyal medya hesapları ise @cantinazhakan twitter ve sonduzluk2019 instagram olup bu kanallar vasıtasıyla yarışmaya katılınabilecek veya Halis Karataş'a soru sorulabilecek.



