Haliliye Belediyespor - Solhanspor maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin üçüncü haftasında Haliliye Belediyespor, sahasında Solhaspor’u 3-2 yendi.

27 Eylül 2020, Pazar 20:32 Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyespor - Solhanspor maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin üçüncü haftasında Haliliye Belediyespor, sahasında Solhaspor’u 3-2 yendi.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Mahmut Karaca

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanoviç, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Bünyamin Aslan, Mert Tetik)

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Massari, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Hakan Polat, Kuklinski (Ali İhsan Heper, Orçun Ergün, Burak Hazırol, Altay Demirci)

Setler: (25-18, 22-25, 21-25, 25-21, 15-12)

Süre: 158 dakika (25, 36, 35, 36, 26)

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