Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Ali Samet İçmeğiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Bünyamin Aslan)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)
Setler: 22-25, 14-25, 21-25
Süre: 77 dakika (29, 22, 26)