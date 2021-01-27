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Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor’u 3-0 yendi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Ali Samet İçmeğiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Bünyamin Aslan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)

Setler: 22-25, 14-25, 21-25

Süre: 77 dakika (29, 22, 26)

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