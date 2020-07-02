AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, 4 oyuncu ile prensipte anlaştı. Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin Hyundai Capital Skywalkers takımından Kübalı Yosvany Hernandez Cardonell, Cizre Belediyespor’dan Ali Samet İçmeğiz, Tokat Belediye Plevne takımından Mert Tetik ve İnegöl Belediyespor’dan Mustafa Efe Er ile anlaştıklarını söyledi.

Güçlü bir takım kurmak için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tatlı, görüştükleri birkaç oyuncuyu daha kadrolarına katarak sezon hazırlıklarına eksiksiz başlamak istediklerini ifade etti.

Haliliye Belediyespor, daha önce de İnegöl Belediyespor’dan Cüneyt Dağlı, Fransa’nın Narbonne Volley takımından Kübalı Yordan Bisset Astengo ve Ziraat Bankası ekibinden Enes Atlı ile anlaşmıştı.