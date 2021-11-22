Halil Umut Meler, kariyerinde iki kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan bir derbide düdük çaldı. Meler ilk olarak 2019-20 sezonunda iki takım arasında Kadıköy'deki mücadeleyi yönetmişti. Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligde rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup etmişti. Halil Umut Meler'in ikinci yönettiği derbide yine konuk takım, Fenerbahçe galip geldi. İlk derbisinde her iki takıma da birer kırmızı kart çıkaran Meler, dün de Tisserand'ı oyundan attı.