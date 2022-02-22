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Halil Umut Meler, Real Betis - Zenit maçını yönetecek

FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis'in, sahasında Zenit ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

22 Şubat 2022, Salı 14:22 Son Güncelleme:
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Halil Umut Meler, Real Betis - Zenit maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Real Betis ile Zenit arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Real Betis, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında 24 Şubat Perşembe günü Zenit'i ağırlayacak. Estadio Benito Villamarn Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Abdülkadir Bitigen olacak.

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