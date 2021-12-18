Halil Umut Meler, Elit kategoriye yükseldi!

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır / Elit

Halil Umut Meler / Elit

Ali Palabıyık / 1

Arda Kardeşler / 2

Abdulkadir Bitigen / 2

Yaşar Kemal Uğurlu / 2

Zorbay Küçük / 2

Melis Özçiğdem / Kadın 1

Neslihan Muratdağı / Kadın 2

Cansu Tiryaki / Kadın 2

Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

DHA